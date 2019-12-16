Дмитрий Песков: «Кремль не должен заниматься конфликтом российских фигуристов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Кремлю нет необходимости заниматься конфликтом, возникшим в российском фигурном катании.

— Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля, и Кремль должен этим заниматься? Думаю, что мой коллега, министр спорта Павел Колобков, в случае необходимости это прокомментирует, — цитирует Пескова ТАСС. — Это абсолютно не вопрос Кремля.

13 декабря олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании Алина Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что Загитова не вернется в большой спорт, а олимпийский чемпион Евгений Плющенко предположил, что подопечная Этери Тутберидзе могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, так как спортсменке нужно больше внимания. Команда Тутберидзе отреагировала резким постом в Instagram, на что в той же соцсети не менее резко ответил Плющенко.

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