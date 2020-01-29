Чемпион Европы-2020 в парном катании Дмитрий Козловский заявил, что победа на прошедшем турнире стала для него радостной по многим причинам. Он завоевал золото в паре с Александрой Бойковой.

— Все происходило очень быстро. Мы вышли со льда, увидели оценки. А потом моментально награждение, — сказал Козловский в эфире «Первого канала». — В первую очередь, это радость преодоления самого себя.

Я на самом деле позиционирую нас не только как представителей России. Мы представители молодого поколения. Мы являемся будущим не только страны, но и всего мира. Эта победа не только наша, но и всех молодых ребят.