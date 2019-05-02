Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, в интервью ФФКР высказал мнение, почему парное катание становится похожим на танцы. Он также рассказал о планах их пары на новые прыжки.

– Сейчас все взрослые пары делают примерно одинаковый контент, одинаковый прыжковый набор. За счет чего можно обходить соперников?

Козловский: Сейчас парное катание становится похожим на танцы, потому что все делают практически одно и то же, и хочется добавлять какие-то сложные технические элементы. Например, новые прыжки. Но вставлять их в программы нужно только тогда, когда действительно уверен.

Бойкова: Когда прыгаешь сто из ста.

Козловский:Я бы сказал, десять из десяти. Что касается остального, то по новым правилам, я не уверен, что есть смысл учить, например, четверную подкрутку.

Бойкова: А я бы очень хотела выучить четверной выброс. Но у нашего тренера другая точка зрения.

Козловский: Просто Артур Леонидович Минчук понимает, что четверные выбросы травмоопасны. А так как выброс делать намного сложней, чем прыжок с точки зрения выезда, потому что на выбросе больше сила энерции, другой полет, и потом во время разучивания четверного выброса столько раз упадешь, что можно запросто травмироваться. Вот и получается, что затратишь колоссальное количество сил, а одна ошибка на таком элементе отбросит тебя далеко назад.

Если бы разница в стоимости элементов в парном катании была хотя бы такой же, что и в одиночном, то был бы смысл делать сложные элементы. Возьмите у одиночников: тройной сальхов стоит 4 балла, а четверной – 10. Тогда стоит рисковать. А когда за четверную подкрутку с помаркой получишь меньше, чем за тройную на плюсы, то зачем пробовать этот элемент? На чемпионате России пара, которая делала четверную подкрутку, получила меньше, чем другие дуэты, качественно исполнившие тройные. И это при том, что четверную подкрутку сложно делать физически обоим партнерам.

Шпагат на четверный уровень выполнить практически невозможно, скрутить четыре оборота с рукой наверх можно разве что с "кошкой", в которой весу килограммов десять. Так что усложнять нужно только "гарантированные" элементы, которые получаются стабильно. Это касается и парных элементов, и прыжковых. Но рано или поздно наработать можно все, поэтому я считаю, что в этом ключе и надо развиваться.

– Если говорить о прыжках, то вы делаете каскад из двух тройных. Планируете добавлять что-то новое?

Козловский:Сейчас на тренировках мы тренируем все тройные. У нас отдельное время выделено под прыжки. Прыгаем, нарабатываем, а там посмотрим, какие будут получаться стабильнее. Но я убежден, что будущее, уже возможно на Олимпиаде в Пекине, за сложными прыжковыми элементами. Поэтому так или иначе, если мы хотим соперничать с парами, которые уже в ТОП-рейтинге, уже получают десятки и плюс пять за все элементы, то и нам надо двигаться в этом направлении.

Сегодня ведущие пары подходят к своему "потолку" по баллам. При безошибочном катании они получают оценки, которые граничат с максимумом в парном катании, и чтобы подняться на такой уровень, мы стараемся работать и развиваться во всех направлениях. Безусловно, мы хотим побеждать, но нет спортсмена, который этого не хочет. И мы понимаем, что для этого надо очень много работать и прилагать усилия, чтобы становиться лучше.

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