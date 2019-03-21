Дмитрий Козловский: "Мы соревновались с теми, у кого есть опыт выступления на Олимпиаде. Соответствовать им – это сложно"

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление пары на дебютном чемпионате мира в Сайтаме. Дуэт занял шестое место.

– В какую-то секунду я даже не поверил, что мы здесь, что мы действительно переживаем эти эмоции, – приводит ТАСС слова Козловского. – Ведь мы живем ради них, преодолевая самих себя. Здесь, в эти семь-восемь минут видна лишь верхушка айсберга, но многие даже не представляют, какая работа каждым из нас проделана, с каким проблемами мы сталкиваемся. Самое сложное – держаться и нарабатывать определенный авторитет.

Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые, надеюсь, еще порадуют – и не только нас, весь мир. Сегодня здесь мы соревновались с теми, кто не просто старше нас, с теми, у кого есть опыт выступления на Олимпиаде, у кого есть опыт побед на них, соответствовать им – это сложно.

Напомним, что российским спортивным парам удалось сохранить три квоты на чемпионат мира в 2020 году.

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