Дмитрий Козловский: «Конкуренция в сборной подстегивает спортсменов быть сильнее»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свою победу на чемпионате России. Они набрали 233,66 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Козловский: Рад, что все закончилось. Было непросто акклиматизироваться — разница во времени, но я хочу отметить, что организация была на самом высоком уровне, Красноярск принял этот чемпионат России на уровне чемпионата мира. И мы рады, что показали такой результат и чистое катание в обеих программах, и то, что мы выиграли, — на самом деле такой приятный бонус.

Конкуренция в сборной подстегивает спортсменов быть сильнее — артистичнее, техничнее, слаженнее. Все хотят попасть на чемпионаты мира и Европы, на Олимпийские игры, но лицензии ограничены. Вряд ли кто-то собирается соревноваться с китайской парой Суй Вэньцзин и Хан Цун — все намерены кататься чисто. (Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции