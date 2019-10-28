Дмитрий Козловский: «Когда за бортиком стоит Москвина, она словно выводит на лед всех своих учеников»

Бронзовые призеры чемпионата Европы-2019 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ставшие победителями канадского этапа «Гран-при» в турнире спортивных пар, отметили, что наличие за бортом Тамары Москвиной — это как дополнительная уверенность, так и ответственность.

— Тамара Николаевна — просто легенда мирового фигурного катания, — отметил Козловский в видеоинтервью ФФКР. — Когда за бортиком стоит целая история прошлого, настоящего и надеемся, будущего фигурного катания, это добавляет уверенности. Как будто она выводит на лед не только тебя, но и всех своих учеников.

— При этом ответственность возрастает, — добавила Бойкова. — После проката сказала, что мы — молодцы, выдержали, приедем в Санкт-Петербург, разберем ошибки. И еще отметила, чтобы мы не зацикливались и работали дальше.

В следующий раз дуэт выступит на московском этапе «Гран-при», который пройдет с 15 по 17 ноября.