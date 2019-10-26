Дмитрий Козловский: «Главный соревновательный день будет завтра»

Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой выиграл короткую программу на «Гран-при» Канады, отметил, что главный соревновательный день будет завтра, во время произвольных.

— Главный соревновательный день будет завтра, поэтому наш результат в короткой программе не важен, — приводит слова Козловского официальный сайт ISU. — Цель каждого спортсмена — показать чистый прокат и донести заложенные в программу идеи. Фигурное катание — не только спорт, но и искусство, поэтому все спортсмены хотят развиваться, сочетая технический аспект и вторую оценку, которая складывается из различных компонентов.

Произвольная программа у пар состоится 27 октября и начнется в 2.00 по московскому времени.