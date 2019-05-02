Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, в интервью ФФКР прокомментировал выступление их пары в минувшем сезоне. На дебютном чемпионате мира в Сайтаме дуэт занял шестое место.

– В этом сезоне вы участвовали в соревнованиях высокого уровня, а это другой уровень ответственности, другое давление. Как с этим справлялись?

Козловский: Весь этот сезон с самого начала мы открывали для себя новый уровень, поэтому по поводу давления говорить даже как-то странно. Мы на этом не зацикливались. В первую очередь старались показывать наше лучшее катание – более чистое, более четкое, более синхронное, чтобы презентовать себя на мировой арене. И это удалось. Для нас с Сашей: чем больше народа, чем больше зрителей, тем легче выступать.

Бойкова: Могу добавить от себя, что весь сезон мы катались более зрело. Я старалась более осознанно все делать, чем в прошлом году. Старалась "подружиться со своими мозгами" и это получилось. Сезоном мы довольны. Да, Дима?

Козловский: Безусловно. Мы много раз об этом говорили.

– Какой старт сезона запомнился больше всего?

Козловский: Конечно, чемпионат мира. Он не дался просто, перед этим была проведена тяжелая и планомерная подготовка. Да и лететь в Японию не близко. Понимаете, чемпионат мира – ключевой, самый важный турнир сезона, и то, что мы смогли так презентовать себя в Японии – это отдельные эмоции. Нельзя не вспомнить и чемпионат Европы. Первая медаль на таком уровне! И все-таки чемпионат мира запомнился больше всего.

Бойкова: А я вспоминаю Гран-при в Канаде. Наш первый крупный международный турнир, где мы встретились с фигуристами нашей сборной, познакомились с ребятами из других команд, других стран. Почему мне так запомнился этап в Канаде? Потому что откатались мы чисто, а стали четверными. И я помню, как меня успокаивали Дима и Морган (Сипре – прим.) А я долго не могла прийти в себя.

Так что если говорить про первую половину сезона, то самым запоминающимся для меня стал "Skate Canada". А во второй – чемпионаты Европы и мира. На подготовку к этим соревнованиям было отдано много сил. Помню, я обрадовалась, чемпионат мира совпадает по времени с каникулами в школе, понимала, что так будет проще и с учебой.

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