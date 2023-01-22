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Дмитрий Хрусталев: «Всегда болею только за «Хрустальный», Тутберидзе — лучшая!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Хрусталев.
Фото Никита Успенский

Ведущий и шоумен Дмитрий Хрусталев ответил на вопрос о том, за кого болеет в фигурном катании.

«Я, Хрусталев, болею за «Хрустальный»? Конечно! Только за «Хрустальный»! А вы меня не подставили вопросом? Я точно знаю, что вы имеете в виду под «Хрустальным»? Вообще я считаю, что Тутберидзе лучшая, конечно!» — сказал Хрусталев.

Команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала. В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.

Этери Тутберидзе
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