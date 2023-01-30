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Сегодня, 18:14

Губерниев о номере Загитовой с певицей Zivert: «Люблю, когда выступают пары в фигурном катании»

Губерниев заявил, что он любит пары в фигурном катании
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Это прекрасно! Пусть выступает! И пусть будет больше ярких, замечательных выступлений. Я люблю, когда выступают пары в фигурном катании. Да здравствуют пары, хорошие и разные», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Фестиваль пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» при участии Камилы Валиевой, Майи Хромых, Дарьи Усачевой, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Начало программы — в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-nomere-zagitovoi-s-pevicei-zivert-lyublyu-kogda-vystupayut-pary-v-figurnom-katanii-223931/
Фигурное катание
Алина Загитова
Дмитрий Губерниев
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