Губерниев о номере Загитовой с певицей Zivert: «Люблю, когда выступают пары в фигурном катании»

Губерниев заявил, что он любит пары в фигурном катании

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в дуэте с певицей Юлией Зиверт (Zivert) на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

«Это прекрасно! Пусть выступает! И пусть будет больше ярких, замечательных выступлений. Я люблю, когда выступают пары в фигурном катании. Да здравствуют пары, хорошие и разные», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Фестиваль пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» при участии Камилы Валиевой, Майи Хромых, Дарьи Усачевой, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Начало программы — в 19:00 по московскому времени.