Губерниев прокомментировал решение Трусовой участвовать в турнире по легкой атлетике

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении российской фигуристки Александры Трусовой участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.

«Это будет классная движуха, я знал об этом, потому что буду ее комментировать, — приводит слова Губерниева Sport24. — Так что это будет вдвойне интересно. Пусть попробует, сейчас вообще во многом время экспериментов, тем более что легкая атлетика — это сфера подготовки и фигуристов, и лыжников, и гребцов. Так что будет интересно, уверен. Трусова — большой спортсмен, прыгнет высоко! Неважно, в какой дисциплине конкретно выступит Александра, вряд ли она будет ядро толкать. В любом случае это прекрасно«.

По мнению комментатора, предстоящий турнир добавит интереса к легкой атлетике.

«От этого выиграют все. Поэтому это здорово, пусть дерзает. Что касается полноценного перехода Трусовой в легкую атлетику, то этого не будет, не переживайте. Вообще легкая атлетика неспроста называется королевой спорта — все фигуристы бегают, прыгают и так далее. Это нормально, мы все давно перешли в легкую атлетику. Напомню, что Тереза Йохауг — чемпионка Норвегии в беге на 10 тысяч метров», — сказал он.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании.