Сегодня, 14:55

Губерниев — о возвращении Валиевой: «Камила способна быть сильнейшей на планете. Она еще всех победит!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возвращении российской фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам.

1 октября Татьяна Навка подтвердила, что фигуристка будет тренироваться в ее академии под руководством Светланы Соколовской.

«Камила мне об этом сказала еще несколько недель назад. Сказала, что она приступает потихоньку к тренировкам и будет тренироваться. Я искренне желаю ей здоровья! Закрыть гештальт, победить всех на крупнейших мировых соревнованиях! Она способна быть сильнейшей не только в России, но и на планете. Камила большая молодец, она выросла — красотка! И я думаю, что эта недосказанность и несправедливость, которая произошла с ней, придаст ей сил. А мы будем ей всячески помогать. Она молодец. Она еще всех победит! Я в этом не сомневаюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

Камила Валиева.Валиева может вернуться. Сюжет, который многое перевернет

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

Камила Валиева
Дмитрий Губерниев
