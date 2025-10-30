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Олимпиада

30 октября 2025, 16:00

Губерниев — о решении по делу Валиевой: «Ей необходимо закрыть этот гештальт, набрать форму и всех победить»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение федерального суда Швейцарии отклонить ходатайство о пересмотре решения Спортианого арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Ей надо уже возвращаться. Годы, конечно, не вернуть, но что поделать. Она молода, красива. Камиле необходимо закрыть этот гештальт. Без всяких проблем с допингом набрать форму и всех победить. У нее все для этого есть», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Камила Валиева.Валиева должна выплатить более 2 миллионов по итогам допинг-дела. Она уже вернулась к тренировкам
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Камила Валиева
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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