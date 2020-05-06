Дмитрий Губерниев: «Трусова могла бы перейти в «Спартак» или «Локомотив», но перешла к Плющенко, а потом, может, и я буду ее тренировать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о переходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Трусова перешла к Плющенко, потому что, наверное, так больше нравится, — заявил Губерниев. — Она могла бы перейти в «Спартак» или «Локомотив», но она перешла к Плющенко, поэтому она все-таки фигуристка. Спортсмены постоянно куда-то переходят, и будут переходить, не вижу проблемы. Морально-этические детали останутся между Трусовой и Этери Тутберидзе.

Рассуждать о порядочности невозможно, потому что спорт — жестокая вещь. Если это не регламентировано никакими финансовыми и договорными отношениями, то вообще без проблем. Может она от Плющенко ко мне перейдет, и я буду ее тренировать — такое же тоже возможно. Желаем Александре удачи, как и девочкам, которые остались у Тутберидзе. (Евгений Белоусов)