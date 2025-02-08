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Фигурное катание

8 февраля 2025, 07:57

Губерниев: «Пусть организовывают свои соревнования женских дуэтов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею выступления женских пар в фигурном катании.

«Раз это неофициально, пускай выступают. Женские дуэты, мужские. Пусть организовывают свои соревнования. На каждый роток не накинешь платок. Без проблем, пусть сделают чемпионат мира среди женских пар. Вот уже одна пара есть — Пападакис и Хаббелл. Осталось найти вторую женскую пару и провести чемпионат мира между ними», — цитирует «ВсеПроСпорт» Губерниева.

Олимпийские чемпионки француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
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