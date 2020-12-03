Дмитрий Алиев заразился коронавирусом

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на московском этапе Кубка России (Ростелеком в «Мегаспорте»). По словам его тренера Евгения Рукавицыны, спортсмен постарается восстановиться к чемпионату России.

— У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске, — цитирует Рукавицыеф сайт ФФККР.