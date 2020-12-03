ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Дмитрий Алиев заразился коронавирусом

10:56
Дмитрий Алиев. Фото fsrussia.ru
Дмитрий Алиев. Фото fsrussia.ru

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев не выступит на московском этапе Кубка России (Ростелеком в «Мегаспорте»). По словам его тренера Евгения Рукавицыны, спортсмен постарается восстановиться к чемпионату России.

— У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться и подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске, — цитирует Рукавицыеф сайт ФФККР.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5258-evgenij-rukavitsyn-u-dimy-polozhitel-nyj-test-etap-kubka-rossii-v-moskve-my-propuskaem.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир