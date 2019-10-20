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Дмитрий Алиев: «Я допустил две серьезные ошибки в произвольной программе»

04:11
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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свою произвольную программу на Skate America. Он занял третье место, уступив американцам Натану Чену и Джейсону Брауну.

— Я допустил две серьезные ошибки, чтобы заработать гораздо больше очков, — приводит слова Алиева в своем Twitter Джеки Вонг. — Мне очень нравится выступать здесь, приятная атмосфера. Хочу поздравить Натана и Джейсона, это действительно хорошая компания.

Алиев — третий на «Гран-при» в Лас-Вегасе

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