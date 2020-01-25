Дмитрий Алиев: «В процессе подготовки на лутцах всю задницу себе отбил»

Чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев рассказал о своей подготовке. По его словам, после нового года форму была набрать непросто.

— Обязательно. Причем я не успел ее сжечь вовремя — но все равно кинул ее в бокал с шампанским и выпил, — цитирует «РИА Новости» Алиева. — А когда началась подготовка, все пошло довольно тяжело. Набрал после чемпионата России вес, лишних килограмма три-четыре. Понимаю, что сольно прыжки исполняю, но монотонную работу, когда надо катать программы частями, тело не «вывозило». Но я парень такой — надо похудеть, значит похудею. Походил в сауну, справился.

Вторая неделя была более спокойная. Форму набрал, начали катать программы под музыку — но есть ощущение, что все как-то смазано... И я понимаю, что это как раз последствия этого лишнего веса. Решили поехать с моей командой в Новогорск. Там, конечно, было сложно — но я себе сказал, что не буду себя жалеть. Что не получалось, добивал до последнего. На лутцах всю задницу себе отбил. Наверное, Бог увидел эту работу... И те слезы, которые у меня были после выступления — это был выход всего того, что произошло в подготовке за это время.