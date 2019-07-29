Дмитрий Алиев: "В FIFA играю за "Атлетико"

Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев рассказал о том, за какую команду играет в FIFA на сборах и отношении к "Зениту".

- На сборах компьютерные игры с ребятами любим поиграть, в FIFA, например, - рассказал в интервью "РИА "Новости" Алиев. - Как раз Сашка Самарин в FIFA очень играть любит. Турниры проводили.

Я играю за мадридский "Атлетико". Не знаю, почему. В жизни-то я играть в футбол люблю, но не болею ни за кого. Чемпионство "Зенита"? Я, честно, рад за город Санкт-Петербург, и матчи "Зенита" мне смотреть интересно, но я не слежу за ним так пристально, чтобы назвать себя болельщиком.

В сезоне 2018/19 Алиев стал участником Олимпиады в Пхенчхане-2018, где занял 7-е место и обошел своего соотечественника Михаила Коляду. В прошлом сезоне 20-летний Алиев занял 9-е место в чемпионате России и не смог отобраться на чемпионаты мира и Европы.