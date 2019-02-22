Дмитрий Алиев: "Свой шанс на чемпионат мира я профукал"

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на финале Кубка России в Великом Новгороде. Участник Олимпиады набрал 214,69 балла за свои прокаты короткой и произвольной программ, остался далеко за пределами призовой тройки и был заметно расстроен.

– Приехал в хорошем настроении, подготовленным. Но это не мой сезон. Я знал свои задачи, связанные с чемпионатом мира, в голове он не сидел, но все же... это немного похоже на чемпионат Европы перед Олимпиадой, на который я ехал третьим номером. Наверное, психология влияет, еще с прошлого, триумфального сезона. Мне надо просто съездить отдохнуть, я никогда в жизни не отдыхал, не был на море.



– Как впечатления от работы с Ильей Авербухом?



– Очень хорошие. От него еще идет энергия, питающая других людей. Недели две назад приехал с его шоу, поработали над короткой программой. Но дальше... К нам придет много интересных мыслей, хочется начать с чистого листа. Но ее катать не буду, вы сами видели, не получилось. Сейчас начал также работать с психологом, доверился, раньше я не мог с ними работать, видимо, мы еще притираемся.



– Вы признались, что отбор на чемпионат мира здесь был одной из задач, остальные это не признают. Федерация ставила такое условие?



– Я знал о том, что многих обязывают ехать на этот турнир, по слухам каким-то... От федерации ничего не было. Но да, свой шанс на чемпионат мира я профукал.

– Как вы относитесь к критике? Вот Артем Дзюба заявил недавно, что не будет разговаривать с прессой, потому что она поливает его грязью.

– Критику стараюсь воспринимать параллельно, но, конечно, она цепляет. Но я не могу представить, чтобы русский человек писал своему же русскому спортсмену неприятные слова. Я всегда ставил в пример японскую публику, да и не только ее, просто пример для российской. А критикам... кому надо, я отвечу.

– Словами или чем-то другим?



– Словами... но могу и чем-то другим. (Дмитрий Кузнецов)

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