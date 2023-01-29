Дмитрий Алиев рассказал об эмоциях от выступления на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигурист Дмитрий Алиев подвел итоги своего выступления на чемпионате Санкт-Петербурга.

— Не стало сложнее с техникой и инвентарем?

— С инвентарем стало сложнее, конечно. У меня эти лезвия делаются под заказ исключительно под меня. В мире, по-моему, Нейтан и я пользуемся ими. Они как стандартные, только зубцы у них совершенно другого характера — более толстые под зубцовые прыжки. Когда я прыгал лутц, на стандартных лезвиях я проскакивал, а здесь сделали зубцы и мне стало проще. Теперь эти лезвия тяжелее доставать. Придется привыкать к стандартным революшинам. В чем трудность? Как и любой другой товар, например, фотоаппарат, тяжело достать из-за границы и привезти. Обычно это делалось через федерацию. Сейчас это немного сложнее.

Он также признался, что доволен первой половиной своей произвольной программы, отметив, что она его не подводила, однако некоторые элементы планирует подправить.

— Хотелось бы, чтобы к финалу «Гран-при» России аксель стал моим другом и саратником, чтобы я его мог выполнять в произвольной программе два раза. Что касается сегодняшнего выступления, я очень счастлив, что для меня эта произвольная программа закончилась. Было большое напряжение в том, чтобы соединить два турнира в одно целое. Сейчас можно выдохнуть, дня три передохнуть. Боролся, наверное. Как мне показалось, по катанию не сдался, старался все доделывать. Проанализирую, что во второй половине пошло не так.