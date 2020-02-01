Дмитрий Алиев: «Мои первые тренировки проходили на замерзших озерах»

Чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев в передаче «Вечерний Ургант» отметил, что при желании выигрывать большие турниры условия для тренировок отходят на второй план.

— Да, мои первые тренировки проходили на замерзших озерах, — рассказал Алиев. — Если человек захочет стать чемпионом Европы, ему не важны будут условия подготовки.

Отсутствие горячей воды в нашей гостинице в Граце? Да, мы правда не могли помыться, ходили грязные и мыться в соседний отель.

Алиев также примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.