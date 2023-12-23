Дмитриев высказался о прогрессе Бойковой и Козловского

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о прогрессе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Я бы сказал, что Саша с Димой стали немножечко более мотивированными в своем катании. Благодаря этому качество движений стало более высоким. Но не стоит забывать, что прошлогодний чемпионат России они выиграли у Мишиной и Галлямова, еще находясь в группе Тамары Николаевны. И четверной выброс они начинали разучивать у прежнего тренера, а не у нового. Хотелось бы, чтобы переходы выглядели почище, поточнее, не так напряженно. У этой пары, безусловно, есть технический запас. Они способны усложнять прыжки, делать не только риттбергер, который пробуют сейчас, но и флип. Соответственно, более сложным может стать каскад. Здесь многое зависит от того, насколько активно спортсмены идут на работу, в какой степени способны унести все то, что ты даешь им как тренер. В перспективе мне бы, конечно, хотелось видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы», — приводит слова Дмитриева RT.

На чемпионате России-2024 по фигурному катанию в Челябинске пара набрала 236,32 (78,95+157,37) по сумме двух программ и заняла второе место.