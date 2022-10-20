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Сегодня, 14:40

Дмитриев-старший — о Загитовой и Медведевой: И без «Ледникового периода» было понятно, что они не вернутся

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал «СЭ» о возможном развитии карьеры фигуристов, которые ушли в шоу «Ледниковый период».

 — Щербакова, как и некоторые танцоры, Синицина, Кацалапов и Букин, ушла в «Ледниковый период». Им есть вообще резон возвращаться?

— Если это не вредит им, то почему нет? Вреда я не вижу, только опыт. Да, «Ледниковый период» никакого отношения напрямую к спорту не имеет.

— А это разве не способ завершения карьеры?

— Не совсем. Это передышка и опыт эмоциональной работы. Ты ставишь много программ, переключаешься на другие вещи, новые люди. Кому-то это поможет сделать новый шаг в спорте. А кто-то скажет: «Да все, мне ничего уже не надо». Зависит от человека. Но после «Ледникового» можно спокойно вернуться в спорт.

— Про Загитову и Медведеву тоже так говорили, но этого ожидаемо не произошло.

— Там и без «Ледникового» мы знали, что этого не произойдет. Кажется, я вам как раз рассказывал, что все — они выдали максимально, что могли, и сохранить форму или улучшить ее будет невозможно. Они сделали свое дело. И суть не в «Ледниковом», они могли уйти куда угодно. Обе стали взрослеть, оформляться, набирать вес. Даже не вес, у девушек кость становится шире, меняется организм. На этом фоне сделать шаг вперед нереально, выучить прыжок три с половиной, четверной. Я понимал, что Загитова сделала максимум и она не может сделать что-то еще.

— Но она сейчас вполне счастлива.

— Да, в этом смысле за нее не переживаю, — согласился Дмитриев.

Полностью интервью со звездным фигуристом читайте здесь

Фигурное катание
Алина Загитова
Артур Дмитриев
Евгения Медведева
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