Дмитриев может пропустить сезон

Российский фигурист Артур Дмитриев испытывает проблемы с восстановлением после различных травм и может не выйти на соревнования в сезоне-2019/20. Об этом сообщил тренер и отец спортсмена двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший.

В прошедшем сезоне 27-летний Дмитриев занял 9-е место на чемпионате России. Перед началом межсезонья фигурист перенес операцию на носу.

— Артур очень медленно восстанавливается, я его не тороплю, потому что его здоровье дороже, — цитирует «РИА Новости» Дмитриева-старшего. — Очень аккуратно с ним работаю, он уже начал катать макеты программ, отдельно тренируем тройные и четверные прыжки, но говорить о какой-то внятной форме и соревнованиях пока рано. Есть вероятность, что он вообще пропустит сезон, загадывать тяжело.

?У него была операция на носу, но сейчас нос его не беспокоит, сейчас он сталкивается с рядом маленьких травм — то колено заболело, то стопа, то две пары ботинок меняли и обе пары ломались. Очень тяжелый вход в сезон, который мы не форсируем.