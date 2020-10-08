«Для Жени не проблема уйти в ледовое шоу. Но у нее еще есть шанс в спорте». Ирина Слуцкая о Медведевой

Двукратный призер Олимпийский игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая в беседе с «СЭ» прокомментировала снятие Евгении Медведевой с Кубка России и поделилась мыслями о перспективах фигуристки в качестве ведущей «Ледникового периода».

— Снятие с этапа Кубка России — это не показатель того, что она не может, — сказала Слуцкая. — Прошлые и позапрошлые чемпионаты мира прекрасно показали, что она может выступать. Который год, несмотря на свои травмы, неудачи, она борется, старается и достигает результата. Если у нее травма, то ее надо лечить. И если Женя готова впрягаться, бороться, то она это будет делать.

«Ледниковый период» — запасной аэродром, на котором места заняты уже завершившими карьеру фигуристами, поэтому, мне кажется, у нее еще есть шанс в спорте. Мне Женя как спортсменка очень импонирует за то, что не сдается. Даже если что-то не получается, она все равно продолжает работать и всем доказывать, что она большой профессионал.

Женя востребована, умна, поэтому, я думаю, для нее не будет проблемой уйти в ледовое шоу. Но спорт, азарт, победы, доказательства самой себе, что она может на равных бороться с молодежью, я думаю, для нее сейчас это важнее. (Кристина Врабий)