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«Для меня это прямо сказка». Гимнастка Солдатова оценила выступление Загитовой в новогоднем шоу

23:00
Алина Загитова. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в художественной гимнастике Александра Солдатова не скрывала своего восхищения от выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: Легенда двух королевств».

«Прекрасная Алина Загитова.

Видимо, становлюсь более сентиментальной, но для меня это прямо сказка. Везде вижу столько волшебства и любви: в фильмах, в книгах, в шоу», — написала Солдатова в Instagram.

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