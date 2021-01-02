«Для меня это прямо сказка». Гимнастка Солдатова оценила выступление Загитовой в новогоднем шоу

Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы в художественной гимнастике Александра Солдатова не скрывала своего восхищения от выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: Легенда двух королевств».

«Прекрасная Алина Загитова.

Видимо, становлюсь более сентиментальной, но для меня это прямо сказка. Везде вижу столько волшебства и любви: в фильмах, в книгах, в шоу», — написала Солдатова в Instagram.