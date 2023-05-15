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Фигурное катание

15 мая, 16:34

Дизайнер костюмов поделилась мнением о сценическом образе Туктамышевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алена Куклычева поделилась мнением о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой и о ее сценическом образе.

«Понравилось ли что-то из костюмов фигуристов в этом сезоне? Да, но что-то выделить, чтобы прям «вау»... Наверное, не вспомню. Мне всегда нравится, как выглядит Туктамышева. Я не знаю, как она умудряется держаться так много лет, не давать спуску никому. И во внешности, и в мастерстве. Мне нравится, как она выглядит. Я даже узнала, кто ей шьет костюмы. Мне нравится их тандем. Конечно, кто-то ее критикует за то, что у нее слишком откровенные костюмы. Но я считаю, что все уместно, все по возрасту и в ее стиле. Зато она выделяется. Платье с розой мне очень понравилось, там и цвет красивый, благородный. Все лаконично, и акцент интересный на спине. Больше ни про кого не буду говорить, а то сейчас скажу что-нибудь, и меня потом захейтят, это я знаю. Я не хочу сказать, что остальные как-то плохо выглядят, просто Туктамышева постоянна, она не дает спуску. А вот у других фигуристов есть какие-то удачные платья, и те, на которые смотришь и думаешь: «Кто это сделал вообще?» У меня было такое ощущение от платья одной известной фигуристки, не буду называть имя. Бывает такое. А у Лизы есть свой стиль, своя подача. Ее называют императрицей, и она прям соответствует», — приводит слова Каклычевой «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5103191-eyo-nazyvayut-imperatricej-i-ona-pryam-sootvetstvuet-dizajner-kuklychyova-o-tuktamyshevoj.html
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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