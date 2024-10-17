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Сегодня, 07:20

Дизайнер Евстигнеева объяснила, почему сменился образ Семененко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дизайнер Мария Евстигнеева рассказала о причинах смены костюма российского фигуриста Евгения Семененко.

21-летний фигурист выступил в новом костюме на Мемориале Панина-Коломенкина.

«Мне, правда, очень нравился первый вариант костюма. Он был сложный в исполнении, необычный для фигурного катания, возможно, поэтому и не создал нужного впечатления на льду.

Со вторым костюмом решили полностью отойти от образа, который был в фильме и начать с чистого листа. Действительно, рассматривали несколько вариантов костюма, несколько направлений. За основу взяли черный цвет и разный цвет золота, как отсылку к пескам. В этот раз использовали разные по качеству краски, например, поталь, которая добавляет красивую фактуру в костюме. В итоге получился комбинезон с аппликацией и ручной росписью, которая и сделала костюм ярким», — цитирует Евстигнееву «Спорт День за Днем».

 

Источник: «Спорт День за Днем»
Фигурное катание
Евгений Семененко
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