Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 10:45

Дисквалифицированная Валиева сможет приступить к тренировкам со всеми спортсменами с 25 октября 2025 года

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что фигуристка Камила Валиева возобновить централизованные тренировки за два месяца до истечения наказания.

«Для нас дисквалифицированный спортсмен — это не тот человек, который оторван от диалога с антидопинговыми структурами. Мы продолжаем давать консультации, что можно и что нельзя делать. Они также участвуют в образовательных мероприятиях для того, чтобы показать другим спортсменам, что не надо делать, чтобы не испортить свою карьеру», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова также добавила, что касается возвращения Валиевой к централизованным тренировкам, то Всемирный антидопинговый кодекс говорит, что можно это делать за два месяца до окончания дисквалификации. Но в каждом конкретном случае надо дополнительно советуемся со Всемирным антидопинговым агентством или с международной федерацией.

9 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, а результаты фигуристки, показанные с этого момента, аннулированы. Из-за дисквалификации Валиева лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России. Ограничения будут сняты 25 декабря 2025 года.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
РУСАДА
Читайте также
26 декабря в Нью-Йорке стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Почему экс-капитан сборной Германии Лам оскорбил ЧМ-2018 в России
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Акатьева: «Было очень тяжело смотреть первые этапы, когда я знала, что должна была на них ехать»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости