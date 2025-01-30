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Сегодня, 18:16

Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель Шишковой и Наумова в авиакатастрофе

Руслан Минаев
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Директор спортивного клуба Бостона (США) Дуг Зегибе подтвердил гибель в авиакатастрофе над Вашингтоном шести фигуристов и двух тренеров — чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

«Шесть — это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов», — приводит РИА Новости слова Зегибе с брифинга.

Тренер добавил, что сына Шишковой и Наумова — фигуриста Максима Наумова — на борту не было.

Авиакатастрофа в&nbsp;США: самолет и&nbsp;вертолет разбились после столкновения в&nbsp;небе над Вашингтоном в&nbsp;ночь на&nbsp;30&nbsp;января 2025. В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Источник: РИА
Фигурное катание
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