Директор «Самбо-70»: «Загитова может прийти к нам в школу, когда захочет»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» пояснил, почему Алины Загитовой не было на церемонии поднятия флага в честь 50-летия школы. Олимпийская чемпионка в своем Instagram написала, что ее «не звали» на праздник.

— Мы всегда ждем Алину в нашей школе, любим и уважаем. Она должна быть участником праздника. Но позвать всех мы не можем, у нас огромная плеяда спортсменов. Она, вероятно, не проявляла такого интереса к деятельности школы. Для меня Алина, Женя и все наши спортсменки — в первую очередь ученицы, а не чемпионки. Алина сейчас находится даже в лучшей ситуации, чем сама школа. К сожалению, в этот раз не получилось. Надеюсь, получится в следующий. Она сама может прийти в любой момент, двери школы для нее всегда открыты. (Дмитрий Кузнецов)

В «Самбо-70» хотели, чтобы Медведева и Загитова вместе поднимали флаг на 50-летии школы