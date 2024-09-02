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Сегодня, 16:30

Директор «Самбо-70» Лайшев заявил о гордости за Валиеву после ее поступления в МГУСиТ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о поступлении российской фигуристки Камилы Валиевой на первый курс Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ).

«Хотел бы поздравить Камилу и ее родителей. Это чудесный и замечательный человек. Гордимся тем, что она наша воспитанница!» — сказал Лайшев «СЭ».

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина. 22 июля спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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