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11 апреля, 10:30

Билан: «Фигурное катание без россиян пресное. Как чай без чая — горячая вода»

Дарик Агаларов
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Российский певец Дима Билан в разговоре с «СЭ» заявил, что российские фигуристы задавали темп на мировой арене.

«Фигурное катание без россиян — чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп. Без них — пресно. Уверен, что мы вернемся», — сказал Билан «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

Три года назад Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.

Фигурное катание
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