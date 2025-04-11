Билан: «Фигурное катание без россиян пресное. Как чай без чая — горячая вода»

Российский певец Дима Билан в разговоре с «СЭ» заявил, что российские фигуристы задавали темп на мировой арене.

«Фигурное катание без россиян — чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп. Без них — пресно. Уверен, что мы вернемся», — сказал Билан «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

Три года назад Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских фигуристов от соревнований под своей эгидой.