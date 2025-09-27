Дикиджи выступил с портретом Гагарина на костюме

Чемпион России Владислав Дикиджи после короткой программы на контрольных прокатах сборной России рассказал о выборе композиции и костюма. Он выступил под музыку из фильма «Интерстеллар».

— Волнение было круче, чем на чемпионате России. После перерыва тяжело выходить на лед.

Гагарин на перчатке? Сначала думали разместить портрет отца или тренера, но я подумал, что не сильно хочу в начале программы смотреть на перчатку, а там батя или Олег Станиславович, поэтому выбрали Гагарина.

Мне просто нравится музыка, которую мне скидывает Егор Мурашов. Она постоянно в прикольных обработках. Он мне сначала отправил, я послушал, сказал, что нет. А потом через пару часиков захотелось послушать заново. И я отписал ему, что мне очень понравилось, давай берем данную композицию.



Пять четверных — это нормально. Когда получится стабильно, тогда можно будет усложнять. Четверной аксель пока под вопросом. Этот прыжок очень энергозатратный. Я боюсь, если сделаю, то дальше уже сил не хватит, — сказал Дикиджи.