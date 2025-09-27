Фигурное катание
Фигурное катание

27 сентября, 17:01

Дикиджи выступил с портретом Гагарина на костюме

Елена Федянина
Автор

Чемпион России Владислав Дикиджи после короткой программы на контрольных прокатах сборной России рассказал о выборе композиции и костюма. Он выступил под музыку из фильма «Интерстеллар».

— Волнение было круче, чем на чемпионате России. После перерыва тяжело выходить на лед.
Гагарин на перчатке? Сначала думали разместить портрет отца или тренера, но я подумал, что не сильно хочу в начале программы смотреть на перчатку, а там батя или Олег Станиславович, поэтому выбрали Гагарина.

Мне просто нравится музыка, которую мне скидывает Егор Мурашов. Она постоянно в прикольных обработках. Он мне сначала отправил, я послушал, сказал, что нет. А потом через пару часиков захотелось послушать заново. И я отписал ему, что мне очень понравилось, давай берем данную композицию.

Пять четверных — это нормально. Когда получится стабильно, тогда можно будет усложнять. Четверной аксель пока под вопросом. Этот прыжок очень энергозатратный. Я боюсь, если сделаю, то дальше уже сил не хватит, — сказал Дикиджи.

Владислав Дикиджи
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
