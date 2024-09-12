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Дикиджи пропустит контрольные прокаты в Санкт-Петербурге из-за простуды

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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи не примет участия в контрольных прокатах сборной в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС. Как рассказал тренер 20-летнего спортсмена Олег Татауров, он восстанавливается после простуды.

«Влад выступать на прокатах не будет, будет долечиваться, потом — готовиться к Мемориалу Николая Панина-Коломенкина», — приводит слова Татаурова ТАСС.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге покажут свои программы Софья Тютюнина и Матвей Грачев, выступающие в танцах на льду. Ранее их не было в списках, опубликованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР). Контрольные прокаты национальной команды пройдут 14-15 сентября.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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