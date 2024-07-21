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Сегодня, 17:42

Дикиджи: «Спор с Галлямовым не стоит потерянного соревновательного сезона»

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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Владислав Дикиджи пока оставил попытки исполнить пятерной прыжок. Ранее он поспорил с чемпионом мира в парах Александром Галлямовым, что сумеет приземлить элемент «ультра-си» к концу лета.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время», — написал Дикиджи в социальных сетях, выложив очередную попытку прыгнуть пятерной сальхов.

19-летний Дикиджи является серебряным призером чемпионата России. Ранее он выложил видео с чистым приземлением четверного акселя. Этот элемент на соревнованиях пока исполняет только американец Илья Малинин.

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Владислав Дикиджи
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