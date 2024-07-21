Дикиджи: «Спор с Галлямовым не стоит потерянного соревновательного сезона»

Фигурист Владислав Дикиджи пока оставил попытки исполнить пятерной прыжок. Ранее он поспорил с чемпионом мира в парах Александром Галлямовым, что сумеет приземлить элемент «ультра-си» к концу лета.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым, спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданы. Всему свое время», — написал Дикиджи в социальных сетях, выложив очередную попытку прыгнуть пятерной сальхов.

19-летний Дикиджи является серебряным призером чемпионата России. Ранее он выложил видео с чистым приземлением четверного акселя. Этот элемент на соревнованиях пока исполняет только американец Илья Малинин.