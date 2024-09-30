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Сегодня, 12:55

Дикиджи не планирует облегчать контент на мемориале Панина-Коломенкина

Алина Савинова
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Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о планах спортсмена на ближайшее время.

Ранее 20-летний фигурист из-за болезни пропустил контрольные прокаты сборной России.

«Влад восстановился, планируем участвовать в мемориале Панина-Коломенкина. Планируем [выступить] с полным контентом, который и планировали раньше, ближе к соревнованиям решим», — приводит ТАСС слова Татаурова.

Мемориал Панина-Коломенкина пройдет с 1 по 5 октября в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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