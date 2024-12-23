Дикиджи исполнил четверной аксель на тренировке

Российский фигурист Владислав Дикиджи опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором он прыгнул четверной аксель во время тренировки.

«4А. Разминка удалась», — написал спортсмен.

В марте Дикиджи уже исполнял этот прыжок на тренировке. Первым фигуристом в истории, которому удалось чисто приземлить четверной аксель на соревнованиях, стал американец российского происхождения Илья Малинин. Это произошло в сентябре 2022 года на U.S.International Classic в Лейк-Плэсиде.

В минувшие выходные Дикиджи выиграл чемпионат России-2025 в Омске. 20-летний спортсмен также является бронзовым призером финала Кубка России-2024.

Ранее стало известно, что Дикиджи вошел в предварительный список участников чемпионата страны по прыжкам, который пройдет 18-19 января 2025 года в Санкт-Петербурге.