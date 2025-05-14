Дикиджи и Демидов вошли в число номинантов рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет»

В российском Forbes опубликовали список номинантов на попадание в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

Издание отмечает, что их героями считаются те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Сегодня был опубликован предварительный список из 100 кандидатов для участия в ежегодном рейтинге «30 до 30». В лонг-листе представлены по 10 наиболее выдающихся молодых представителей в каждой из десяти категорий, включая «спорт и киберспорт», возраст которых не превышает 30 лет.

Среди номинантов в категории «спорт и киберспорт» значатся: фигурист Владислав Дикиджи, хоккеист Иван Демидов, лыжник Савелий Коростелев, пловец Мирон Лифинцев, гребец Захар Петров, баскетболистка Анастасия Косу, велогонщица Алина Лысенко, гольфистка Наталия Гусева, шахматист Володар Мурзин и игрок в Dota 2 Алан Satanic Галлямов.

Из списка номинантов жюри и редакция выберут топ-30. Читатели также смогут внести свой вклад через онлайн-голосование, которое продлится до 20 мая включительно. Рейтинг «30 до 30» будет опубликован во второй половине июня.