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14 мая 2025, 11:20

Дикиджи и Демидов вошли в число номинантов рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет»

Камила Абдурахманова
корреспондент

В российском Forbes опубликовали список номинантов на попадание в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

Издание отмечает, что их героями считаются те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Сегодня был опубликован предварительный список из 100 кандидатов для участия в ежегодном рейтинге «30 до 30». В лонг-листе представлены по 10 наиболее выдающихся молодых представителей в каждой из десяти категорий, включая «спорт и киберспорт», возраст которых не превышает 30 лет.

Среди номинантов в категории «спорт и киберспорт» значатся: фигурист Владислав Дикиджи, хоккеист Иван Демидов, лыжник Савелий Коростелев, пловец Мирон Лифинцев, гребец Захар Петров, баскетболистка Анастасия Косу, велогонщица Алина Лысенко, гольфистка Наталия Гусева, шахматист Володар Мурзин и игрок в Dota 2 Алан Satanic Галлямов.

Из списка номинантов жюри и редакция выберут топ-30. Читатели также смогут внести свой вклад через онлайн-голосование, которое продлится до 20 мая включительно. Рейтинг «30 до 30» будет опубликован во второй половине июня.

Источник: Forbes
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Владислав Дикиджи
Иван Демидов
Савелий Коростелев
Мирон Лифинцев
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