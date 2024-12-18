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Допинг

Сегодня, 11:05

Дикиджи чаще других фигуристов проверяли в РУСАДА на допинг с начала сезона

Алина Савинова
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Владислав Дикиджи чаще других отечественных фигуристов проверялся на допинг в нынешнем сезоне Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Отмечается, что с сентября по ноябрь 20-летний спортсмен был проверен на допинг три раза. По два раза осенью были протестированы Дмитрий Алиев, Иван Букин, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Денис Ходыкин, Девид Нарижный, Александра Степанова и Марк Кондратюк.

Всего за этот период РУСАДА проверило на допинг 26 фигуристов, с начала года — 71. Самыми проверяемыми стали Дикиджи, Букин, Кондратюк и Степанова (по 4 раза).

Дикиджи является серебряным призером чемпионата страны-2024. В сезоне-2024/25 он стал победителем этапов «Гран-при России» в Казани и Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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