Диана Дэвис: «Мы не имеем никакого отношения к блату — особенно сейчас»

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, одержавшие первую победу после перехода из российской сборной в грузинскую, прокомментировали в интервью «СЭ» обвинения в блате. Ранее дочь Этери Тутберидзе и сына известного актера Бориса Смолкина не раз обвиняли в неспортивных причинах их успехов.

— Часто говорят, что паузы, особенно в танцах, не идут на пользу результатам. Вы в баллах явно не потеряли. Можно сказать, что были удивлены, увидев 190+ баллов на табло в Лэйк-Плэсиде?

Глеб: Мы не сильно ориентировались на баллы, которые можем получить на этом турнире, по разным причинам. И первый старт, и новый флаг, и смена команды — много факторов, которые сложно было бы предсказать. В ритм-танце после проката рассчитывали на чуть более высокие оценки, но не очень повезло со жребием, практически открывали турнир. В произвольном же танце уже выдохнули, увидев, что прокат здорово оценили и есть комфортный разрыв в баллах.

— Глеб, вы как-то саркастично говорили — «мы блатные», и это было очень ярко. Так вот скажите — здесь есть все-таки фактор репутации? Или это только результат работы и все?

Глеб: Думаю, что фактор репутации в танцах всегда был и будет иметь значение, уж больно это субъективный вид спорта. Но репутация зарабатывается на льду для любой топовой пары и судьи никогда не обратят внимание, как много или мало о тебе говорит пресса и в каком ключе все это преподносится. Поэтому пропуск сезона — это удар по соревновательной репутации, рейтингу и прочим профессиональным вещам. Все остальное не имеет никакого значения.

Диана: Я так же считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем, хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимание.

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