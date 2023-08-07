Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:50

Диана Дэвис: «Мы не имеем никакого отношения к блату — особенно сейчас»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, одержавшие первую победу после перехода из российской сборной в грузинскую, прокомментировали в интервью «СЭ» обвинения в блате. Ранее дочь Этери Тутберидзе и сына известного актера Бориса Смолкина не раз обвиняли в неспортивных причинах их успехов.

— Часто говорят, что паузы, особенно в танцах, не идут на пользу результатам. Вы в баллах явно не потеряли. Можно сказать, что были удивлены, увидев 190+ баллов на табло в Лэйк-Плэсиде?

Глеб: Мы не сильно ориентировались на баллы, которые можем получить на этом турнире, по разным причинам. И первый старт, и новый флаг, и смена команды — много факторов, которые сложно было бы предсказать. В ритм-танце после проката рассчитывали на чуть более высокие оценки, но не очень повезло со жребием, практически открывали турнир. В произвольном же танце уже выдохнули, увидев, что прокат здорово оценили и есть комфортный разрыв в баллах.

— Глеб, вы как-то саркастично говорили — «мы блатные», и это было очень ярко. Так вот скажите — здесь есть все-таки фактор репутации? Или это только результат работы и все?

Глеб: Думаю, что фактор репутации в танцах всегда был и будет иметь значение, уж больно это субъективный вид спорта. Но репутация зарабатывается на льду для любой топовой пары и судьи никогда не обратят внимание, как много или мало о тебе говорит пресса и в каком ключе все это преподносится. Поэтому пропуск сезона — это удар по соревновательной репутации, рейтингу и прочим профессиональным вещам. Все остальное не имеет никакого значения.

Диана: Я так же считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем, хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимание.

Полностью интервью с Дэвис и Смолкиным читайте на сайте «СЭ»

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
0
Читайте также
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвис и Смолкин рассказали о впечатлениях судей от дебюта под грузинским флагом
Новости
RSS RSS
Все новости