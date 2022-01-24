Действующая олимпийская чемпионка из Канады призвала повысить минимальный возраст в фигурном катании

Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман в интервью «СЭ» высказалась об изменении возрастного ценза в женском одиночном катании.

— Понимаю, не вы решаете — но должен ли ввиду этого ISU поднять возрастной ценз?

— Еще один сложный вопрос, особенно для меня. Но хороший. Мне было 15, когда я поехала на Олимпиаду в Сочи. Но теперь, когда смотришь на общую картину, четверные, изменения в мужском и женском катании, я думаю... (пауза) мы должны поднять возраст. Все-таки это женские соревнования. В 15 я была девочкой, меня не рассматривали как женщину. Ради безопасности лучше его поднять, хотя есть аргументы и против. Решать, конечно, буду не я, а ISU.

Пока все остаются здоровыми и понимают пределы возможностей, фигурное катание будет прекрасным. Думаю, нам надо очень много факторов серьезно брать во внимание при принятии решения. Как быть с тем, что все больше юных девочек травмируются? Насколько важно ментальное здоровье? Я считаю, мы как мировое сообщество должны сделать шаг назад и сказать себе: «Они не просто спортсмены, они люди». А человек превыше всего, не спорт, — сказала фигуристка.

Дэйлман — олимпийская чемпионка Пхенчхана в командном турнире. На Олимпиаду в Пекине она не пробилась, став первой запасной в канадской сборной.

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