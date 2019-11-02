«Девушки не ограничены в четверных в произвольной программе, почему этим не пользоваться?». Мнение тренера из ЦСКА

Тренеры ЦСКА Сергей Давыдов и Александра Кравцова, юные ученицы которых в 11-12 лет владеют тройным акселем или четверным прыжком, дали большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметили, что появление четверных прыжков вовсе не обусловлено новыми методиками.

— Ваши ученицы в 11-12 лет уже владеют тройным акселем и четверным прыжком, много таких юных спортсменов и у Этери Тутберидзе. Как объяснить этот феномен? Появились реально новые методики или просто стали больше требовать с детей?

С.Д.: Нет, не в методиках даже дело, просто кто-то один запрыгал и пошло. Это спорт, кто-то пробежал 100 метров за какое-то время — все уже ориентируются на эту цифру. Все начинают видеть планочку, которой ты не только должен достигнуть, но и перешагнуть, чтобы победить. Правила позволяют девушкам прыгать неограниченное количество четверных прыжков в произвольной программе, почему этого не делать? Сейчас мы вставили Самоделкиной тройной аксель в каскаде с тройным тулупом в короткую программу, если разрешено, почему нет? Будем ли мы выступать дальше с этим каскадом или будет выгодно кататься с чем-то более простым — посмотрим, но надо попробовать.

А.К.: Бывает так, что дети сами спрашивают: «А можно мы попробуем?» Ребенок может, уверен в себе — мы подхватываем его желание.

— Сколько обычно проходит с самой первой попытки до готового элемента?

С.Д.: Нужна подготовительная работа, попробовать толчки, минимум от полугода — до восьми месяцев. Но это просто элемент, который еще нужно будет внедрить в программу и сделать обычным. После дети сами нам говорят: «А ничего особенного в нем и не было». Ультра-си требует больше психологических даже сил, чем физических. (Екатерина Беспалова)

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