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Сегодня, 19:12

Дэвис и Смолкин заняли второе место на Мемориале Ондрея Непелы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Представляющие Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли на Мемориале Ондрея Непелы.

Дэвис и Смолкин набрали 188,94 балла. Победителем стала пара из Великобритании Лайла Фир/Льюис Гибсон — 200,46 балла. Замкнул тройку дуэт из Чехии Наталия Ташлерова/ Филип Ташлер — 187,34 балла.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин 3 августа выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США). Эти соревнования стали для фигуристов первыми под грузинским флагом.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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