Дэвис и Смолкин стали третьими в ритм-танце на этапе «Гран-при» в США
Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третье место в ритм-танце на этапе «Гран-при ISU» в США.
Пара получила за свой прокат 73,16 балла.
Первое место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 83,56 балла. На второй строчке расположился американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтса (77,88).
Ритм-танец
1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,56
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 77,88
3. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,16
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