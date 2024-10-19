Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

19 октября, 23:13

Дэвис и Смолкин стали третьими в ритм-танце на этапе «Гран-при» в США

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото AFP

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третье место в ритм-танце на этапе «Гран-при ISU» в США.

Пара получила за свой прокат 73,16 балла.

Первое место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 83,56 балла. На второй строчке расположился американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтса (77,88).

Ритм-танец

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,56

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 77,88

3. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,16

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
Читайте также
Пленный рассказал о подорвавшейся на собственном минном поле колонне ВСУ
Мирра Андреева сыграет с Касаткиной в финале турнира в Нинбо
Юлия Липницкая вышла замуж и родила от тренера Дмитрия Михайлова
Эксперт рассказала шаги для снижения налога на банковские вклады
Шипачев побил рекорд и догнал Мозякина, а «Торпедо» променяли на «Манчестер». Что произошло в КХЛ 19 октября
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости