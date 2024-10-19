Дэвис и Смолкин стали третьими в ритм-танце на этапе «Гран-при» в США

Выступающие за Грузию фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли третье место в ритм-танце на этапе «Гран-при ISU» в США.

Пара получила за свой прокат 73,16 балла.

Первое место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 83,56 балла. На второй строчке расположился американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтса (77,88).

Ритм-танец

1. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 83,56

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 77,88

3. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 73,16