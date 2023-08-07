Дэвис и Смолкин рассказали свою версию перехода в Грузию

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, одержавшие первую победу после перехода из российской сборной в грузинскую, в интервью «СЭ» представили свой взгляд на трансфер.

— Думаю, для вас не секрет, как ваш переход в Грузию обсуждался в России. То в федерации говорили, что никакого перехода не будет, это бред, и что денег не потратили. Потом оказалось, что переход произошел сверхбыстро — 22 мая пришел запрос от Грузии, 25 мая уже одобрен. Да и деньги компенсировали. Вы можете рассказать свое видение всей ситуации, как все происходило? Потому что ощущение, что «без меня меня женили».

Диана: На момент подготовки к прокатам мы не думали о переходе. Слухи про США и Израиль были просто выдуманы.

— То есть вариант с Израилем вы не искали, как писали?

Диана: Мы никуда не просились и, соответсвенно, нам никто не отказывал в переходе. В декабре в интервью мы сказали, что не исключаем возможности смены гражданства, но ни о США, ни об Израиле речи не шло. Все это раздувалось «журналистами» и не имело никакого подтверждения под собой. Я уже однажды была откреплена за Грузию в 2016 году , когда каталась в одиночном и уже тогда думала, что если менять страну, то это должна быть Грузия. У меня грузинские корни и я росла в грузинской семье, поэтому выбор для меня был очевиден.

Глеб: Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас было потрачены за 2022-2023 года. Теперь мы точно ничего и никому не должны.

— Понимаю, что вы не отвечаете за других фигуристов, но что скажете в целом по поводу ухода российских фигуристов за рубеж? Процедура ведь довольно непрозрачная, разве нет? Дарио Чиризано вот не отпустили, да и в вашем случае Ольга Ермолина говорила о 2-летнем карантине с момента запроса другой федерации, что, правда, не очень соответствует правилам ISU.

Глеб: В случае с нами все было осуществлено согласно правилам ISU. Если спортсмен выступает внутри страны в течение сезона, федерация имеет право наложить собственный карантин, опять же ссылаясь на траты по ходу сезона. Мы внутри страны выступить не смогли, на международной арене год был тоже пропущен, поэтому релиз был получен.

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