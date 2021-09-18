Дэвис и Смолкин идут вторыми после ритм-танца на турнире в США

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали второй результат в ритм-танце на турнире U.S. International Classic в Норвуде. Они набрали 75,21 балла.

Лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, которые набрали 84,06 балла. Замыкают тройку корейцы Юра Мин и Даниэль Итон — 67,85 балла.

Напомним, 18-летняя Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Смолкин — сын актера Бориса Смолкина.

U.S. International Classic

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью (США) — 84,06

2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) — 75,21

3. Юра Мин / Даниэль Итон (Корея) — 67,85

4. Ева Пэйт / Логэн Бай (США) — 67,20

5. Шантелль Керри / Эндрю Доддс (Австралия) — 61,96

6. Лоррейн Макнамара / Антон Спиридонов (США) — 60,06

7. Шира Ичилов / Лоран Абекассис (Израиль) — 59,82

8. Мария Носовицкая / Михаил Носовицкий (Израиль) — 50,76

9. Йенна Хертенштейн / Дамиан Бинковски (Польша) — 44,34