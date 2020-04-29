Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о причинах разрыва двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. После этого фигуристка начала сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Орсером.

— Это как в семье. Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват, — сказала Тарасова в эфире «Эхо Москвы». -Оба виноваты. Но если ты работаешь с человеком, с ребенком, в общем, ты его знаешь с детских лет — если ты его недолюбливаешь сегодня, то завтра он обязательно от тебя уйдет. Если он не чувствует, что ты — его, ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на каких-то вторых или третьих ролях.

— Сразу вспоминается, сколько было некрасивых, ярко окрашенных слов про Медведеву, когда она ушла от Тутберидзе.

— Безобразно. Я с одним даже чуть не подралась. Девчонку прямо убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить. Мне было очень жалко Женю. Я считаю, что Этери... Она взрослый человек. У них произошел развод.