Свищев: «ВАДА темнит и явно хочет завершить дело максимально негативно для Валиевой и всего российского спорта»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировала невключение в релиз CAS сведений, которые могли послужить оправданием для российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинге.

«Все дело Валиевой было создано исключительно ради строгого и показательного наказания, — цитирует ТАСС Свищева. — За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций. Мы понимали, что ВАДА темнит и явно хочет завершить дело максимально негативно для Валиевой и всего российского спорта. Теперь мы видим обстоятельства, при которых ВАДА пыталось достичь результата, оно и CAS показали свою истинную сущность. И это далеко не последний случай подобных действий».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал россиянку за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, отсчет отстранения идет с 25 декабря 2021 года. Валиеву наказали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение.

22 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и российских фигуристов на лишение сборной России золотых медалей Олимпийских игр 2022 года за командный турнир. Сборная сохранила за собой лишь бронзовые медали Игр-2022.